Deutsche Bank: Sewing ab sofort neuer Chef

Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank – Sewing folgt auf Cryan: Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat den bisherigen Vize-Chef Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Er folgt auf John Cryan, der die Bank zum Monatsende verlassen wird, wie die Bank am Sonntagabend mitteilte. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder Garth Ritchie und Karl von Rohr zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Sewing (47) ist seit 1. Januar 2015 Mitglied des Vorstands und seit März 2017 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. „Christian Sewing hat in seinen mehr als 25 Jahren bei der Deutschen Bank konstant bewiesen, dass er führungsstark ist und eine große Durchsetzungskraft hat“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner. „Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass es ihm und seinem Team gelingen wird, die Deutsche Bank erfolgreich in eine neue Ära zu führen. Wir setzen auf ‎die innere Kraft unserer Bank, auf die vielen großen Talente, die wir haben“, so Achleitner weiter.

In einer Nachricht zur seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden sagte Sewing: „Die Herausforderung für uns alle ist groß. Wir alle wissen und spüren, in welchem Tempo sich unsere Branche verändert. Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können, und die Erwartungen an uns von allen Seiten sind hoch – von unseren Kunden, unseren Investoren, den Regulatoren, der Politik und den Medien.“