Deutlicher Unterschied beim Surfen

Wer im Internet surft will eine schnelle Verbindung. Im vergangenen Jahr buchten Internet-Kunden durchschnittlich um 12 Mbit/s schnellere Verindungen als noch vor 3 Jahren. Dennoch gibt es weiterhin erhebliche regionale Tempounterschiede: Einem Highspeed-Korridor im Westen und Südwesten des Landes stehen vergleichsweise langsame Geschwindigkeiten im Osten und in Bayern gegenüber, teilte das Portal Verivox mit. Deutlich sei auch der Unterschied zwischen Großstädten und eher ländlichen Regionen. Außerhalb der großen Städte gibt es weniger Auswahl und langsamere Verbindungen.

Durch das schnellste Internet klicken sich die Düsseldorfer und Karlsruher. Hier beträgt die Internetgeschwindigkeit im Schnitt 71 Mbit/s. Mit Mannheim, Wiesbaden, Frankfurt, Stuttgart, Köln und Dortmund tummeln sich ausschließlich Städte aus dem Westen und Südwesten oberhalb der Marke von 60 Mbit/s. So entsteht auf der Deutschlandkarte ein Highspeed-Korridor im westlichen Teil des Landes.

Niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeiten finden sich geballt in Bayern und im Osten des Landes. In Augsburg, München und Nürnberg liegt die Internetgeschwindigkeit ebenso unterhalb von 45 Mbit/s wie in Dresden, Erfurt oder Magdeburg.

Was sich in schnellen und langsamen Regionen gleichermaßen nachweisen lässt, sei eine Tempolücke zwischen Großstädten und eher ländlichen Gebieten. In allen Flächenländern surfen Internetnutzer in Städten mit über 100.000 Einwohnern schneller als Menschen in kleineren Ortschaften.

Am deutlichsten sei der Tempounterschied im ohnehin schon langsameren Sachsen: Dort sind die Internetverbindungen in Großstädten durchschnittlich 18 Mbit/s schneller. In Bayern ist der Stadt-Land-Unterschied mit 5 Mbit/s hingegen am geringsten.