Derzeit finanziell erfolgreichste Film der Geschichte

Gewusst? „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ gilt derzeit als der finanziell erfolgreichste Film der Geschichte. Eine Auflistung über die erfolgreichsten Filme weltweit nach Einspielergebnis gibt es auf dieser Seite.



Übrigens: Bei einem so erfolgreichen Kinostreifen gibt es natürlich auch eine „Avatar“-Fortsetzung. Mitte Dezember 2022 kommt „Avatar 2: The Way Of Water″ in die deutschen Kinos.