Debatte über AfD-Beobachtung

Die Debatte, ob die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz ist, gewinnt weiter an Fahrt.

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat sich für eine weitgehende Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ausgesprochen. „Teile der AfD agieren offen verfassungsfeindlich. Sie müssen wir behandeln wie andere Verfassungsfeinde auch und entsprechend beobachten lassen“, sagte Barley dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagsausgaben).

Die eigentliche Herausforderung an die Politik sei jedoch, allen deutlich zu machen, dass „die Gesellschaft am Scheideweg“ stehe: „Die rechten Aufmärsche in Chemnitz sind das Ergebnis einer langen Entwicklung, die wir in ganz Deutschland, in Europa und in der Welt beobachten können.“ Dabei gehe es um die Frage, „ob wir eine Radikalisierung wollen oder doch lieber einen respektvollen Umgang miteinander“. Die AfD sei „nur ein Teil des Problems“.

Barley sagte, unbelehrbare Rechtsextreme würden schon seit Jahren in der Bevölkerung bei einem Anteil von 15 bis 20 Prozent liegen. „Im Moment jedoch schwindet die Klarheit, mit der früher von der Mehrheit gesagt wurde, so etwas wollen wir nicht in Deutschland. Wir müssen hier aufpassen“, so die SPD-Politikerin weiter.

Auch der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel fordert, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. „Es macht mich eher nachdenklich, warum wir in der Lage waren beim Terrorismus der RAF eine wehrhafte Demokratie zu sein, einen starken Staat zu bilden und, dass wir jetzt sogar daran zweifeln, ob man die AfD vom Verfassungsschutz beobachten lassen soll“, sagte er am Montag in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“.

Natürlich müsse man das tun, so Gabriel. Bezogen auf die Ausschreitungen von Chemnitz bezeichnete der SPD-Politiker die AfD als „die geistigen Urheber“ dessen. „Wenn zehn Prozent der Massen, die da rumgerannt sind mit rechtsradikalen Terrorsprüchen Linke gewesen wären, was wäre dann hier in Deutschland los. Beim Linksradikalismus hätten wir längst den Verfassungsschutz bemüht, längst über geheimdienstliche Maßnahmen geredet, längst Anti-Terrorgesetze gefordert. Das alles passiert rechts jetzt nicht“, stellte der ehemalige Außenminister fest.

Thüringer Verfassungsschützer schließt AfD-Beobachtung nicht aus

Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, schließt für die Zukunft eine Beobachtung der AfD wegen rechtsextremer Tendenzen indes nicht aus. „Ob diese extremistischen Positionen einzelner Mitglieder beziehungsweise Entscheider und Führungspersönlichkeiten für die Gesamtpartei prägend werden, prüfen und bewerten wir im Verfassungsschutz fortlaufend“, sagte Kramer dem „Handelsblatt“ (Dienstagausgabe).

„Eine Tendenz in diese Richtung scheint meines Erachtens deutlicher zu werden, kann aber derzeit nicht abschließend bejaht werden.“ Die Einschätzung berücksichtige dabei ebenso belastende wie entlastende Aspekte. Gleichwohl registriert seine Behörde „seit geraumer Zeit bundesweit und eben auch aktuell, dass einzelne Mitglieder der AfD, und dazu gehören auch Entscheider und Führungspersonal, zunehmend auf rechtsextremistischen und eskalierenden Sprachgebrauch zurückgreifen“. Der Rassismus rechtsextremistischer Gruppierungen, darunter etwa der von der „Identitären Bewegung“ propagierte „Ethnopluralismus“, finde zunehmend einen „Resonanzboden auch in der AfD“.

Kramer beobachtet zudem, dass die AfD in der politischen Auseinandersetzung bewusst Assoziationen in Kauf nehme, „die auf den ersten Blick auch geschichtsrevisionistisch klingen oder sogar Bezüge zum Nationalsozialismus vermuten lassen“. Das bestreite die Partei zwar stets als abwegig. Kramer wertet dies indes als eine Strategie der AfD, „mit solchen Grenzüberschreitungen und Tabubrüchen eine aggressive Stimmung zu erzeugen beziehungsweise zu befeuern“. Das sei „nicht zu übersehen“ und verfehle auch seine Wirkung nicht.

Mit Blick auf die aktuellen Vorfälle in Chemnitz warnte Kramer davor, „ganze Teile der Bevölkerung, Städte oder Landstriche pauschal zu stigmatisieren“. Das „Sachsen-Bashing“ von Politikern demokratischer Parteien und Prominenten sorge zwar für „Publicity und Klicks in sozialen Netzwerken“. Es helfe aber nicht dabei, „dringend gebotene Strategien“ mit den Betroffenen vor Ort zu entwickeln, um zu deeskalieren und einen gesellschaftlichen Konsens für die Demokratie, eine offene Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus zu erreichen. Die Ereignisse der vergangenen Tage führe „dramatisch“ vor Augen, dass die Anwendung von Gewalt „zunehmend auch in der Mitte der Gesellschaft als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung gesehen“ werde.

„Das reicht von Toleranz bis zur tatsächlichen Anwendung von Gewalt, selbst im gutbürgerlichen Milieu.“ Kramer forderte eine „entschiedene“ Reaktion der Politik – mit Bildung, Prävention, Intervention und Repression. „Bildung und Sicherheit sind Investitionen in den Kit der Gesellschaft.“

Günther und Mayer gegen AfD-Beobachtung

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich gegen eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz ausgesprochen. Eine solche Maßnahme würde dazu führen, „dass die AfD in eine Märtyrerrolle fällt“, sagte der Kieler Regierungschef den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben).

Weder stehe das dieser Partei zu, so Günther, „noch wäre dies hilfreich in der Auseinandersetzung mit radikalen politischen Kräften, gleich ob rechts- oder linksradikal“. Der Ministerpräsident sagte weiter: „Nicht nur alle demokratischen Parteien, sondern jeder Demokrat ist aufgerufen, die politische Auseinandersetzung mit der AfD zu suchen.“ In Schleswig Holstein setze der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gegen eine politische Partei oder Gruppierung eine ‚aktiv kämpferische Haltung‘ gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung voraus, erklärte Günther. „Und das ist auch gut so.“

Auch der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), hat eine Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz abgelehnt. „Das mag in Thüringen, offen gesagt, anders gelagert sein als in Berlin, und das ist keine politische Entscheidung, die der Bundesinnenminister oder ein Landesinnenminister trifft, sondern die Fachleute, die haben die Entscheidung zu treffen, ob es sachgerecht ist, die AfD mit Mitteln des Verfassungsschutzes zu überwachen“, sagte Mayer am Montag im Deutschlandfunk.

Er sei allerdings der Meinung, dass die AfD durch eine Überwachung nicht kleinzukriegen sei. Ganz im Gegenteil werde der Partei dann vielleicht sogar ein Märtyrer-Image angehaftet. „Alle demokratischen Parteien müssen die AfD politisch bekämpfen und auch politisch sie brandmarken“, so der CSU-Politiker.

AfD: Forderung nach Beobachtung durch Verfassungsschutz ist absurd

Die AfD-Spitze hat indes die Forderungen nach einer Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz als „absurd“ zurückgewiesen. „Wir sind eine demokratische Partei, die für einen starken Rechtsstaat eintritt und die das Grundgesetz nicht nur verteidigt, sondern auch die Einhaltung von Recht und Gesetz fordert, das die Bundesregierung dauerhaft in der Asyl- und Eurokrise missachtet“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der AfD-Chefs Alexander Gauland und Jörg Meuthen, von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel und der stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Georg Pazderski und Kay Gottschalk.

Die AfD sei auf dem Weg, Volkspartei zu werden. „Wir haben mehr als 157 Vertreter in 14 Landesparlamenten, 92 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und über tausend kommunale Mandatsträger.“ Die Partei sei in der Gesellschaft „auf allen Ebenen mittlerweile fest verwurzelt“ und gehöre zur Zivilgesellschaft. Nach den Ausschreitungen bei Protesten in Chemnitz hatten mehrere Koalitions- und Oppositionspolitiker eine AfD-Beobachtung durch den Verfassungsschutz gefordert.

„Die AfD wehrt sich entschieden gegen Extremisten, die berechtigte Proteste dazu missbrauchen, um ihr demokratiefeindliches Weltbild öffentlich kundzutun“, sagte jetzt die AfD-Spitze dazu. Keine Partei sei gegen Auftritte von Extremisten im eigenen Umfeld gefeit. Die AfD-Politiker warfen zudem SPD, Linken und Grünen vor, die Nähe von Extremisten zu suchen. „Immer wieder finden gemeinsame Veranstaltungen `gegen Rechts` auch mit Extremisten statt“, sagte sie. „Bei uns, der AfD, wird mit zweierlei Maß gemessen. Sobald ein Extremist in der Nähe unserer Veranstaltungen auftaucht, wird nach dem Verfassungsschutz gerufen.“

Bremens Verfassungsschutz beobachtet bereits AfD-Jugendorganisation

Bremens Verfassungsschutz beobachtet bereits seit einer Woche die AfD-Jugendorganisation. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer will am Nachmittag zusammen mit dem Leiter des Bremer Verfassungsschutzes, Dierk Schittkowski, die Hintergründe erklären, wurde am Montagmittag mitgeteilt.

Auch das niedersächsische Innenministerium kündigte an, sich am Nachmittag zur Jungen Alternativen äußern zu wollen. Thema sei eine „aktuelle Maßnahme der niedersächsischen Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen“. Die „Junge Alternative für Deutschland“ (Kurzbezeichnung: „JA“) gilt als radikaler als die AfD. So hieß es 2014 in einer Kampagne der Jugendorganisation, Selbstjustiz sei „die neue Polizei“.