Eishockey-Wunder bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang: DEB-Team schafft Sensation und steht im Halbfinale. Am Dienstag hat das Team von Bundestrainer Marco Sturm nach Verlängerung gegen Weltmeister Schweden mit 4:3 gewonnen.

Nach mehr als 40 Jahren ist für eine DEB-Auswahl damit wieder eine Medaille in greifbarer Nähe. In der Runde der besten vier Mannschaften spielen die deutschen Kufencracks nun am Freitag gegen Kanada.