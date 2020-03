DAX wegen Corona deutlich im Minus

Corona Krise in Deutschland – die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Produktionsausfälle und unterbrochene Lieferketten, Einreisestopp in den USA. Die Börsen brechen heute erneut weltweit ein – allein der DAX ist zum Ende des heutigen Handelstages nochmals dramatisch eingebrochen.

Schon am Montag hatte die Corona-Angst die Börsen auf Talfahrt geschickt, heute kam es noch schlimmer. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Leitindex mit 9.161,74 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 12,23 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust in der über 30-jährigen DAX-Geschichte.