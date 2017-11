Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Cassidy ist tot. Der frühere Mädchenschwarm ist in der Nacht zum Mittwoch in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Florida im Alter von 67 Jahren gestorben. Cassidy war in den 1970er-Jahren mit der Fernsehserie „Die Partridge Familie“ weltweit berühmt geworden.

