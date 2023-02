Das sind die Let’s Dance-Paare 2023

Die 16. Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ ist gestartet. In der Kennenlernshow am Freitagabend wurde verkündet welcher Promi mit welchem Profi in den kommenden Wochen tanzt. Und das sind die 14 Let’s Dance-Paare 2023 die um den „Dancing Star“-Pokal die Beine schwingen werden:

Sally Özcan und Massimo Sinató

Anna Ermakova und Valentin Lusin