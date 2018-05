Das sind die ESC-Finalisten 2018

Der Portugiese Salvador Sobral hat im vergangenen Jahr den berühmten Sänger-Wettbewerb Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Er hat nicht nur durch sein Sieger-Lied „Amar pelos dois“ viel Aufsehen erregt, sondern er hat auch mit seiner Ballade den ersten Sieg für Portugal in der ESC-Geschichte eingefahren.

Da das Finale immer in dem Land stattfindet, aus dem der Sieger vom letzten Jahr kommt, ist Portugal 2018 das Austragungsland des 63. Eurovision Song Contest. Beim Finale in Lissabon an diesem Samstag, den 12. Mai 2018, treten insgesamt 26 Länder an – darunter auch Deutschland.

Bei Europas größtem Musik-Spektakel wird Deutschland von dem YouTube-Star Michael Schulte vertreten sein. Mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ hatte er den deutschen Vorentscheid vor gut drei Monaten gewonnen. Diese Musikerinnen und Musiker singen am Samstagabend um den ESC-Titel 2018:

ESC 2018: Die Finalisten