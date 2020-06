„Das Album“ weiter auf Platz 1

Die Schlagersänger Thomas Anders und Florian Silbereisen sind mit ihrem gemeinsamen Album „Das Album“ wie in der Vorwoche Spitzenreiter in den Album-Charts. Auch auf den Plätzen zwei und drei gab es in der 25. KW keine Veränderungen.

Auf Rang zwei folgen Various Artists (Max Giesinger, Michael Patrick Kelly und weitere Künstler) mit dem Album „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol. 7“. Der Liedermacher Reinhard Mey komplettiert das Top-Trio mit „Das Haus an der Ampel“.

Singel-Charts: Ufo361 auf eins

In den Single-Charts steht Ufo361 mit „Emotions“ ganz oben. Auf Rang zwei folgt Pashanim mit „Airwaves“. „Rockstar“ von DaBaby feat. Roddy Ricch steht auf dem dritten Platz.

Hier finden Sie die aktuellen Top Platzierungen der offiziellen deutschen Album- und Single-Charts, die von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt werden.