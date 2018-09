Daimler steigt bei VW-Plattform Heycar ein

Daimler beteiligt sich über sein Geschäftsfeld Daimler Financial Services als Partner und Investor an der Gebrauchtwagenplattform heycar, die von der Volkswagen Financial Services AG im Herbst vergangenen Jahres gestartet wurde. Der Einstieg von Daimler erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung, teilte das Unternehmen mit. Nach Abschluss der Transaktion wird Daimler mit 20 Prozent an der Mobility Trader Holding GmbH beteiligt sein, welche über ihre Tochtergesellschaft Mobility Trader GmbH die heycar-Plattform im deutschen Markt betreibt.

Daimler Financial Services erhält einen Sitz im Beirat der Mobility Trader GmbH sowie – bei internationaler Expansion von heycar – je einen Beiratssitz in jeder weiteren noch zu gründenden Landesgesellschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der regulatorischen Behörden. Bei entsprechender Freigabe wird das Closing voraussichtlich im 4. Quartal 2018 erfolgen.

„Gebrauchtwagen werden zunehmend online gekauft und finanziert. Mit unserem strategischen Investment in heycar ermöglichen wir den weiteren Ausbau einer markenübergreifenden Plattform für Hersteller, Händler, Autobanken und Kunden, auf der vom Kauf bis hin zur Finanzierung und Versicherung alles aus einer Hand angeboten werden kann“, sagte Franz Reiner, Europavorstand der Daimler Financial Services AG und Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Bank AG.

„Wir haben uns mit heycar von Beginn an als markenübergreifende Qualitätsplattform für Gebrauchtwagen aller Automobilmarken aufgestellt. Umso mehr freut es uns, dass Daimler nun als weiterer Investor vom heycar-Konzept überzeugt ist. Damit setzt heycar seinen Weg als hochwertige und konsequent kundenorientierte Alternative zu Plattformen wie mobile.de und Autoscout24 fort. Weiteren Investoren stehen wir offen gegenüber und glauben, dass wir unseren Anspruch an Markenneutralität dadurch untermauern“, sagte Christian Dahlheim, Vertriebs- und Marketingvorstand der Volkswagen Financial Services AG.