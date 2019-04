Daimler eröffnet Werk in Russland

Der Stuttgarter Autokonzern Daimler hat sein erstes Werk in Russland eröffnet. Mercedes-Benz Cars startet die Produktion im neuen Pkw-Werk Moscovia mit dem Anlauf der Mercedes-Benz E-Klasse Limousine für den lokalen Markt. Der E-Klasse werden SUV-Modelle folgen.

„Das Mercedes-Benz Werk Moscovia ist ein weiterer Baustein unserer Strategie, dort zu produzieren, wo unsere Kunden sind. Und davon profitieren beide Partner: Russland und Mercedes-Benz“, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche.

Mercedes-Benz Cars investiert in das Werk in der Region Moskau insgesamt mehr als 250 Millionen Euro. Über 1.000 Mitarbeiter werden in Produktion und Verwaltung des neuen Mercedes-Benz Werks arbeiten. An der Eröffnung des neuen Werks nahmen neben Zetsche auch der russische Präsident Wladimir Putin und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier teil.