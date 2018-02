Dahlmeier holt Gold für Deutschland

Laura Dahlmeier hat für die deutschen Biathleten das erste Olympia-Gold seit acht Jahren geholt. Die 24-jährige Biathletin sicherte sich nach einem fehlerfreien Lauf über 7,5 km die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Sie siegte vor der Norwegerin Marte Olsbu. Dritte wurde die Tschechin Veronika Vitkova.

Am gestrigen Freitag wurden die Spiele in Fernost eröffnet. Dahlmeier sorgt mit ihrem Erfolg damit für einen Traumstart für das deutsche Team bei den 23. Olympischen Winterspielen. So kann es für´s DOSB-Team ruhig weitergehen …