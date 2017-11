Dänemark löst WM-Ticket

Dänemark hat sich als 14. und letztes Team aus Europa für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Die Dänen sicherten sich durch ein verdientens 5:1 im Playoff-Rückspiel in Dublin gegen Irland das Ticket für das Fußball-Highlight im kommenden Sommer. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 0:0-Unentschieden. Für Dänemark ist es die fünfte WM-Teilnahme.

Mit Dänemark stehen 30 von 32 Teilnehmer der WM-Endrunde fest. Die beiden übrigen WM-Tickets werden am Mittwoch bzw. Donnerstag in den Partien Australien gegen Honduras bzw. Peru gegen Neuseeland vergeben. Die Gruppenauslosung zur Fußball-WM 2018 in Russland findet am 1. Dezember statt.