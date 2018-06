Dämpfer für Linken-Vorsitzende Kipping und Riexinger

Linkspartei-Parteivorsitzende Kipping und Riexinger im Amt bestätigt – allerdings mit deutlich weniger Stimmen als vor zwei Jahren.

Katja Kipping und Bernd Riexinger bleiben an der Spitze der Linken. Auf dem Parteitag in Leipzig wurden sie am Samstag als Vorsitzende wiedergewählt, allerdings mit schwächeren Ergebnissen.

Kipping erhielt rund 64 Prozent Zustimmung, Riexinger rund 74 Prozent. Vor zwei Jahren in Magdeburg war Kipping noch auf 74 Prozent Zustimmung gekommen, für Riexinger votierten damals 78,5 Prozent. Wie schon vor zwei Jahren hatten die Parteichefs auch diesen Samstag keine Gegenkandidaten.