Coworking-Spaces: DB plant Büroflächen für Pendler

Ab 2019 will die Deutsche Bahn (DB) an mehreren Bahnhöfen sogenannte CoWorking-Spaces eröffnen. Das berichtet der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe.

Dort sollen Bahn-Kunden auf eigens dafür eingerichteten Büroflächen arbeiten können. Das Angebot richtet sich vor allem an Pendler und Geschäftsreisende. Gegen Geld sollen aber auch Kunden ohne Zugticket Zugang erhalten.

Co-Working-Spaces sind meist offen gestaltete Büros, in denen sich Freiberufler ohne festen Arbeitsplatz, aber auch ganze Firmen tageweise oder dauerhaft einmieten. Der Co-Working-Markt wächst rasant. 2017 gab es weltweit fast 14-mal so viele Flächen wie noch 2011.