Die Welt des Sports steht so gut wie still – das Coronavirus legt mehr und mehr die Sportwelt lahm. Dem Formel-1-Auftakt in Australien droht die Absage.

Fußball-Mannschaften stehen unter Quarantäne wie beispielsweise Real Madrid, immer mehr Geisterspiele finden statt und die Fußball-Europameisterschaft 2020 steht auf der Kippe.