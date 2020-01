Coronavirus: Jetzt vier Infizierte in Bayern

In Deutschland – in Bayern – sind drei neue Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Wie bei dem ersten Patienten handelt es sich bei den Erkrankten um Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto im Landkreis Starnberg in Bayern.

Alle vier Infizierten befinden sich klinisch in einem guten Zustand, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Sie werden in einer Klinik in München medizinisch überwacht und sind isoliert. Die engen Kontaktpersonen werden ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert.

Der Automobilzulieferer hat indes am Dienstagabend noch mitgeteilt seinen Stammsitz vorübergehend in der oberbayerischen Gemeinde Gauting. Die Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft seien „aufgrund der neueren Entwicklungen ausgeweitet“ worden, teilte Webasto mit.

Bis zum Sonntag, 2. Februar 2020 werde der Standort Stockdorf geschlossen. Zudem sollten bis zu diesem Datum keine Reisen von Mitarbeitern der Firmenzentrale in Stockdorf „an nationale und internationale Standorte“ unternommen werden, so der Automobilzulieferer weiter. Für China gelte diese Regelung für zwei Wochen.