Coronavirus in Europa

Die neue Lungenkrankheit Coronavirus hat jetzt auch Europa erreicht. In Frankreich sei das Virus bei drei Patienten positiv getestet, teilten die Behörden mit. Ein Patient sei in Bordeaux, zwei weitere in Paris im Krankenhaus.

Es sind die ersten bestätigten Fälle in Europa. Zuvor waren auch in Singapur, Vietnam, Südkorea, Thailand, Taiwan, Japan, Nepal und den USA Infizierte nach der Einreise aufgegriffen worden, allesamt aus China kommend.

Die Zahl der Todesfälle durch das neue Coronavirus 2019-nCoV ist in China indes auf 41 geklettert. Die Zahl der Infizierten betrage nun mehr als Eintausend, teilten die chinesischen Behörden mit.