Coronavirus in Deutschland: Neue Fälle

Neue Fälle von Coronavirus-Infektionen in Deutschland. Das Coronavirus ist jetzt nach Bayern in zwei weiteren Bundesländern nachgewiesen worden. Damit ist die Zahl der nachweislich Infizierten in Deutschland auf 18 gestiegen.

In Baden-Württemberg, im Kreis Göppingen, gibt es den ersten Corona-Fall. Hier wurde ein Mann positiv getestet, der sich vermutlich bei einer Reise nach Italien ansteckte.

Ein weiterer Corona-Fall betrifft ebenfalls einen Mann, aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kreis Heinsberg. Damit gibt es nun auch im bevölkerungsreichsten Bundesland eine erste bestätigte Coronavirus-Infektion.

Im betroffenen Kreis Heinsberg sollen am Mittwoch Schulen und Kitas vorsorglich geschlossen bleiben.