Coronavirus breitet sich in Europa aus

Das Corona-Virus breitet sich in Europa immer weiter aus. Nach Behördenangaben sind in Italien mittlerweile mindestens sieben Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Das Land ist in Europa bislang am schwersten betroffen. Fast dreihundert Menschen haben sich bisher mit dem Virus infiziert.

Corona-Verdachtsfall auf Ferieninsel Teneriffa

Auf der spanischen Ferieninstel Teneriffa dürfen indes vorerst mehrere Hundert Gäste ihre Zimmer in einem Hotel nicht mehr verlassen.

Bei einem Besucher aus Italien ist ein erster Schnelltest auf das Coronavirus positiv ausgefallen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Bis zu einem weiteren Test müssen alle Gäste im Hotel auf der Kanareninsel ausharren. Ob und wie viele Deutsche sich in dem Hotel aufhalten, ist noch unklar.

Auch Österreich sowie Kroatien sind inzwischen von dem Virus betroffen. In Tirol wurden zwei Coronavirus-Infizierte bestätigt, aus Kroatien wurde ein Fall gemeldet.