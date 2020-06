Corona-Warn-App bald verfügbar

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigt die Präsentation einer Corona-Warn-App in Kürze an. Die App werde im Laufe der nächsten Woche vorgestellt, sagte Spahn in einem Interview, dass bei der „Rheinischen Post“ zu finden ist.

Laut einer Studie über die die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, wären etwa die Hälfte bis gut zwei Drittel der Deutschen bereit, sich eine Corona-Warn-App herunterzuladen.

Warum eine Corona-Warn-App?

Um Kontaktpersonen von Corona-Infizierten schnell und einfach warnen zu können. Hauptziel aus epidemiologischer Sicht sei es, mit einer Corona-Tracing-App

„Infektionsketten möglichst frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen“,

erklärten Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun vor gut sechs Wochen.