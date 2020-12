Aktuelle Corona-Lage zum meteorolgischen Winteranfang am 01.12.2020: In den vergangenen 24 Stunden wurden in Deutschland 13.604 neue Covid-19-Fälle ans Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt.

In der Vorwoche lag der Wert bei 13.554. Seit Ausbruch der Pandemie hat es insgesamt 1.067.473 Covid-19-Fälle gegeben. Die Zahl der Todesfälle ist zum Vortag um 388 auf 16.636 gestiegen. In der Vorwoche lag der Wert bei 249.