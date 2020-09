Corona-Kinderbonus startet

Erste Auszahlungen starten: Kinderbonus zur Unterstützung von Familien in Corona-Zeiten wird ab heute von den Familienkassen ausgezahlt.

Der Kinderbonus ist eine zusätzliche Unterstützung für Familien in der Corona-Krise. Es handelt sich um eine Sonderzahlung, für die dieselben grundsätzlichen Voraussetzungen wie für das Kindergeld gelten.

Wer erhält den Kinderbonus

Der Kinderbonus wird von den Familienkassen für jedes Kind gezahlt, für das im Jahr 2020 mindestens in einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht oder bestand.

Das bedeutet: Der Kinderbonus wird auch für Kinder gezahlt, für die im September 2020 noch kein Anspruch besteht oder kein Anspruch mehr auf Kindergeld bestand.

Höhe und Auszahlung

Der Kinderbonus wird für alle Kinder, für die im September 2020 Anspruch auf Kindergeld besteht, in zwei Raten ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt im September 2020 in Höhe von 200 Euro und im Oktober 2020 in Höhe von 100 Euro.

Für Kinder, für die in einem anderen Monat im Jahr 2020 Anspruch auf Kindergeld besteht, wird der Kinderbonus gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt, jedoch nicht vor September 2020, ausgezahlt. Auch in diesen Fällen erfolgt die Auszahlung in zwei Raten.

Der Corona-Kinderbonus muss nicht beantragt werden, die Auszahlung erfolgt automatisch.