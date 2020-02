Corona-Infektion unter China-Rückkehrer

China-Rückkehrer infiziert – in Deutschland gibt es weitere Fälle von Corona-Infektion. Zwei der aus China nach Deutschland zurückgekehrten Personen sind positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt Germersheim mit.

„Die betroffenen Personen haben diesen Befund gefasst aufgenommen und wurden isoliert“, hieß es. Die Infizierten sind in ein Frankfurter Klinikum gebracht worden.

Zehn Corona-Fälle in Deutschland

Am Samstagabend wurden über einhundert Personen, die zuvor aus Wuhan, China, zurückgeholt wurden, vom Flughafen Frankfurt in die Südpfalz-Kaserne nach Germersheim in Quarantäne gebracht. Hier befindet sich die zentrale Unterbringung für die Rückkehrer.

Die Unterbringung erfolgte nach den üblichen, für diese Situationen vorgegebenen Verfahrensweisen unter den Vorgaben des zuständigen Amtsarztes des Landkreises Germersheim. Die Betreuung erfolgte durch das Deutsche Rote Kreuz, wie das Landratsamt weiter mitteilte.

Für das am Standort Germersheim eingesetzte militärische wie zivile Personal, sowie für die ehrenamtlichen Helfer vom Deutschen Roten Kreuz und die Bevölkerung bestehe kein Grund zur Sorge, hieß es weiter.

In Deutschland sind nun insgesamt zehn Coronavirus-Fälle bekannt. Acht Fälle wurden bereits aus Bayern gemeldet.