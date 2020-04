Corona: Fast 4.600 Todesfälle in Deutschland

Insgesamt wurden in Deutschland 143.457 laborbestätigte Corona-Fälle an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt, darunter 4.598 Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-19-Erkrankungen (Stand: 21. April 2020). Geschätzte 95.200 Personen sind von ihrer Infektion genesen.

Nach RKI-Angaben sind die meisten COVID-19-Fälle (67%) sind zwischen 15 und 59 Jahre alt. Insgesamt sind männliche und weibliche Personen mit 48% bzw. 52% annähernd gleich häufig betroffen. 86% der Todesfälle und 18% aller Fälle sind 70 Jahre oder älter.

Mit Datenstand 21.04.2020 wird die Reproduktionszahl 0,9 geschätzt. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder mit SARS-CoV-2 Infizierte eine weitere Person ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht.