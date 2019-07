Copa America: Argentinien holt Rang 3

Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft hat sich bei der Copa America in Brasilien Rang drei gesichert. Die Gauchos um Superstar Lionel Messi gewannen am Samstag in Sao Paulo das „kleine Finale“ gegen Chile mit 2:1.

Agüero und Dybala schossen Argentinien bis zum Halbzeit-Pfiff mit 2:0 in Führung. In einer zum Teil hitzig geführten Partie erzielte Vidal für den Titelverteidiger im zweiten Durchgang in der der 59. Minute per Elfmeter den Ehrentreffer.

Am Sonntag (22 Uhr MEZ) steigt das Endspiel in der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft. Im Finale treffen Gastgeber Brasilien und Peru im legendären Maracana Stadion aufeinander.