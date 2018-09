Commerzbank muss ihren Platz im DAX räumen

Die Frankfurter Commerzbank muss ihren Platz im deutschen Leitindex DAX für den Online-Zahlungsabwickler Wirecard räumen. Das hat die Deutsche Börse am Mittwochabend nach Börsenschluss bekanntgegeben.

Mit Wirkung zum 24. September werden anstelle des Gründungsmitglieds des DAX, die Aktien der Wirecard AG dafür in den DAX aufgenommen. Commerzbank-Papiere wechseln in den MDAX-Index. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Aktienindizes der Deutsche Börse AG sei der 5. Dezember 2018, hieß es.

Ausschlaggebend um zum Kreis der 30 Konzerne des deutschen Aktienindex zu gehören sind Börsenumsatz und -wert. Mit mehr als 24 Milliarden Euro ist Wirecard an der Börse derzeit mehr als doppelt so viel wert wie die Commerzbank. Das der Online-Zahlungsabwickler profitiert davon, dass immer mehr Menschen online einkaufen oder an der Kasse im Laden mit ihrem Smartphone bezahlen.