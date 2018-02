Coleman bricht 20 Jahre alten Hallenweltrekord über 60 Meter

Leichtathletik: 6,34 Sekunden – Coleman mit 60-m-Hallenweltrekord. Der US-Amerikaner Christian Coleman hat den seit 20 Jahren bestehenden Hallenweltrekord über 60 Meter gebrochen. Der WM-Silbermedaillengewinner über 100 Meter legte die 60 m in der Halle bei den US-Hallenmeisterschaften in Albuquergue/New Mexiko in 6,34 Sekunden zurück.

Der 21-jährige Sprinter unterbot damit die bisherige Bestzeit von seinem Landsmann Maurice Greene um fünf Hunderstel. Greene absolvierte die Strecke 1998 und 2001 in jeweils 6,39 Sekunden.