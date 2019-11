Coffee-to-go-Becher aus Bambus bedenklich

Coffe-to-go-Becher aus „natürlichen“ Rohstoffen wie Bambusfasern oder Maismehl werden derzeit verstärkt als nachhaltige Alternativen zu Einweg-Produkten angeboten. Auch andere Bedarfsgegenstände wie Teller, Schüsseln oder Besteck gibt es in dieser Form.

Die meisten Produkte enthalten jedoch Kunststoffe wie Melamin-Formaldehyd-Harze. Bei höheren Temperaturen können „gesundheitlich bedenkliche Mengen“ an Melamin und Formaldehyd in Lebensmittel übergehen (migrieren), wenn also beispielsweise heiße Getränke wie Kaffee oder Tee eingefüllt oder Speisen in der Mikrowelle erhitzt werden, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mit.

Die Behörde untersuchte im Rahmen eines bundesweiten Monitorings 56 Bedarfsgegenstände aus natürlichen Rohstoffen. In einem Viertel der Proben wurde der spezifische Migrationsgrenzwert für Melamin überschritten, in 11 Prozent der Proben für Formaldehyd. Die höchsten Werte lagen um das 4-fache bei Melamin und um das 19-fache bei Formaldehyd über den spezifischen Migrationsgrenzwerten.