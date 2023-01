Clemens verpasst Darts-WM-Finale

Gabriel Clemens ist im Halbfinale bei der Darts-WM in London ausgeschieden. Clemens unterlag am Montagabend gegen Michael Smith aus England mit 2 zu 6.



Am Dienstagabend treffen nun Smith und der Niederländer Michael von Gerwen im Finale aufeinander. Wer das Endspiel gewinnt erhält mehr als ein halbe Million Euro Preisgeld.