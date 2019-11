Clan-Chef Miri erneut abgeschoben

Clan-Chef Miri offenbar in Libanon abgeschoben. Er wurde laut eines Berichts am Samstagmorgen den libanesischen Behörden übergeben.

Der libanesische Clan-Chef Ibrahim Miri ist offenbar wieder im Libanon. Laut eines Berichts der „Bild am Sonntag“ (BamS) wurde er am Samstag per Lear-Jet zum zweiten Mal in diesem Jahr abgeschoben.

Das Bremer Verwaltungsgericht hatte zuvor seinen Eilantrag gegen die Maßnahme unwiderruflich abgelehnt. Laut „Bild“ landete die Maschine mit Beamten der Bundespolizei an Bord gegen 10 Uhr auf dem Airport in Beirut – der mehrfach verurteilte Mann wurde dort an die Behörden übergeben.