CL: Spannende Aufgaben für Bundesligisten

Spannende, teils schwere Aufgaben warten im Achtelfinale der Uefa Champions League auf die vier Bundesligisten FC Bayern, BVB, Leipzig und Gladbach.

Titelverteidiger FC Bayern München trifft auf Lazio Rom. Der BVB bekommt es mit Europa-League-Sieger FC Sevilla zu tun

Schwere Lose indes für Gladbach und Leipzig. Die Fohlen müssen gegen Manchester City ran und die Sachsen gegen den FC Liverpool.

Die Hinspiele in der Königsklasse finden am 15./16. und am 23./24. Februar 2021 statt, die Rückspiele werden am 9./10. sowie am 16./17. März ausgetragen.

Losglück für Bayer und 1899

Bei der Auslosung der Zwischenrunde in der Europa League hat es für Bayer 04 Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim machbare Lose gegeben.

Bayer trifft auf den Schweizer Klub Young Boys Bern. Die 1899er bekommen es mit Molde FK aus Norwegen zu tun.

Die Hinspiele finden am 18. Februar 2021 statt, die Rückspiele werden eine Woche später am 25. Februar ausgetragen.