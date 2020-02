CL: ManCity und Lyon gewinnen

Am Mittwochabend sind in der Uefa Champions League die beiden letzten Achtelfinal-Hinspiele 2019/2020 über die Bühne gegangen.

Der englische Premierklub Manchester City siegte auswärts überraschend bei Real Madrid. ManCity gewann bei den Spaniern knapp mit 2:1.

Auch Olympique Lyon konnte sein Achtelfinalhinspiel gegen Juventus Turin gewinnen. OL siegte vor heimischer Kulisse gegen Juve mit 1:0.

Achtelfinal-Hinspiele im Überblick

Dienstag / Mittwoch, 18. / 19. Februar

Borussia Dortmund – Paris SG 2:1

– Paris SG 2:1 Atletico Madrid – FC Liverpool 1:0

Tottenham Hotspur – RB Leipzig 0:1

0:1 Atalanta Bergamo – FC Valencia 4:1

Dienstag / Mittwoch, 25. / 26. Februar

FC Chelsea – FC Bayern München 0:3

0:3 SSC Neapel – FC Barcelona 1:1

Real Madrid – Manchester City 1:2

Olympique Lyon – Juventus Turin 1:0

Die Rückspiele in der Königsklasse finden am 10. bis 18. März statt. Die Viertelfinale am 7./8. und 14./15. April. Das Halbfinale am 28./29. April und 5./6. Mai und das Finale steigt am 30. Mai in der Türkei – in Istanbul.