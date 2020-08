CL: Heute Bergamo vs. Paris

Champions League (CL): Von heute an kämpfen acht Klubs in einem Finalturnier in Portugal um die Krone im europäischen Vereins-Fußball.

In Lissabon wird in den nächsten gut eineinhalb Wochen in K.o.-Spielen der Gewinner in der Uefa Champions League 2019/2020 ermittelt.

Am Abend (21 Uhr) eröffnen Atalanta Bergamo aus Italien und Paris St. Germain aus Frankreich die Viertelfinal-Runde in der Königsklasse.

In der Runde der letzten Acht sind auch zwei deutsche Team mit dabei. Der RB Leipzig trifft am Donnerstag auf Atletico Madrid und am Freitag gibt es den Kracher FC Barcelona gegen den FC Bayern München.