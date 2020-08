CL-Halbfinale: RB Leipzig gegen PSG

In der Uefa Champions League (CL) haben die Fußballer des RB Leipzig das Halbfinale erreicht – jetzt wartet PSG am kommenden Dienstag (18.08.2020).

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat das CL-Halbfinale erreicht. Die Sachsen setzten sich in der Runde der letzten Acht beim Finalturnier der Königsklasse gegen Atlético Madrid durch.

2:1 haben die Leipziger am Donnerstagabend das Team aus der spanischen Hauptstadt geschlagen und sich damit für das CL-Halbfinale qualifiziert.

Olmo (51. Minute) und Adams (88. Minute) erzielten die Tore für Leipzig. Felix netzte per Elfmeter in der 71. Minute für Madrid ein.

Leipzig im Halbfinale gegen PSG

Für die „Roten Bullen“ ist es der größte internationale Erfolg in der Klubgeschichte. Leipzig trifft nun am kommenden Dienstag (18. August) in der Runde der letzten Vier auf Paris St. Germain (PSG). Anpfiff des Spiels um 21 Uhr.

Am Freitag greift der FC Bayern München ins Spielgeschehen beim Finalturnier in Portugal ein. Die Bayern spielen am Abend (21 Uhr) im Viertelfinale gegen den FC Barcelona.