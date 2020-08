CL-Finale: PSG gegen FC Bayern

Das Finale der Uefa Champions League (CL) steht: Paris St. Germain (PSG) und der FC Bayern München spielen im Endspiel am Sonntag, 23.08.2020 in der Königsklasse um den Titel.

Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat am Mittwochabend beim Finalturnier in Lissabon ein französisches CL-Finale verhindert. Die Münchener mussten sich extrem strecken und siegten gegen Olympique Lyon in einem hart umkämpften Halbfinale schließlich mit 3:0 und lösten damit nach sieben Jahren wieder das Ticket fürs Endspiel.

Serge Gnabry (18./33. Minute) und Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski (88. Minute), erzielten die Tore für den deutschen Rekordmeister.

CL-Finale 2019/2020 am Sonntag: PSG gegen FC Bayern

An diesem Sonntag (23. August) findet das CL-Finale statt. Ab 21 Uhr spielen der französische Meister PSG und der deutsche Meister FC Bayern im Estádio do Sport Lisboa e Benfica um den Titel 2019/2020.

Das ZDF überträgt das CL-Finale live am Sonntagabend. Bei einem Remis nach 90 Minuten folgt Verlängerung, bei Unentschieden nach 120 Minuten gibt es Elfmeterschießen.

Buli-Eröffnung ohne FC Bayern

Der Finaleinzug des FC Bayern bei der Champions League beeinflusst zugleich den Saisonstart der Bundesliga am 18. September.

Durch das Erreichen des Endspiels wird nun Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach das Buli-Eröffnungsspiel der Saison 2020/2021 austragen.

Wäre für das Team von Hansi Flick heute Schluss gewesen, hieße das Eröffnungsspiel Bayern gegen Schalke.