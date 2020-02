CL: FC Chelsea empfängt FC Bayern München

Die Spannung steigt – am Dienstag startet auch der FC Bayern München ins Achtelfinale der Uefa Champions League (CL). Der deutsche Rekordmeister gastiert im Hinspiel beim FC Chelsea.

Spielbeginn bei den „Blues“ ist am Dienstagabend um 21 Uhr. In der Vorsaison sind die Bayern im Achtelfinale gescheitert. Ebenfalls am Dienstag ist der FC Barcelona beim SSC Neapel zu Gast.

Am Mittwoch werden die Achtelfinal-Hinspiele mit den Partien Real Madrid gegen Manchester City und Olympique Lyon gegen Juventus Turin abgeschlossen.