CL: Dortmund legt gegen Paris SG vor

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund legt im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League (CL) gegen Paris SG vor. Der BVB siegte am Dienstagabend gegen zu Hause gegen PSG mit 2:1. Erling Haaland erzielte beide Tore für die Schwarz-Gelben, Ausnahme-Fußballer Neymar netzte für die Franzosen ein. Am 11. März findet das Rückspiel in Paris statt.

Titelverteidiger Liverpool patzt

In der zweiten Achtelfinal-Begegnung am Dienstagabend ist Titelverteidiger FC Liverpool hingegen mit einer Niederlage in die K.o.-Runde gestartet. Die „Reds“ unterlagen auswärts bei Atletico Madrid mit 0:1.

Am Mittwoch gehen die Achtelfinal-Hinspiele weiter. Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur ist bei RB Leipzig am Abend zu Gast. Atalanta Bergamo spielt gegen den FC Valencia.