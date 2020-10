Am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Uefa Champions League (CL) hat es für Borussia Dortmund einen Sieg gegeben, der RB Leipzig ging sang- und klanglos unter.

In Gruppe F der Königsklasse siegte der BVB im zweiten Vorrundenspiel zu Hause gegen St. Petersburg am Mittwochabend mit 2:0.

In Gruppe H musste der RB Leipzig am Abend indes auswärts bei Manchester United eine deftige Klatsche einstecken. Für die Sachsen gab es im Old Trafford ein 5:0-Niederlage.