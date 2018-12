CL: Bundesligisten gegen Premier-League-Clubs

Champions-League-Auslosung für´s Achtelfinale bringt drei deutsch-englische Duelle: BVB, Bayern und Schalke treffen auf die Premier-League-Clubs Tottenham, Liverpool und ManCity.

Der FC Bayern München spielt in der Runde der besten 16 der Champions League (CL) gegen den FC Liverpool. Das ergab die Auslosung der Uefa am Montagmittag in Nyon. Das Team von Jürgen Klopp ist aktuell Tabellenführer in der Premier League.

Auch die weiteren deutschen Teams müssen gegen englische Klubs ran: Borussia Dortmund trifft mit Tottenham Hotspur auf den aktuellen Tabellendritten der englischen Liga. Der FC Schalke 04, der sich im Gegensatz zu den anderen beiden deutschen Teams nur als Gruppenzweiter qualifiziert hatte, muss gegen Manchester City, den derzeitigen Tabellenzweiten, antreten.

Die Bayern und der BVB spielen am 12./13. oder am 19./20. Februar als Gruppensieger der Vorrunde zunächst auswärts. Im Rückspiel am 5./6. oder am 12./13. März haben sie Heimrecht. Schalke bestreitet sein Hinspiel zunächst zu Hause.

In den weiteren Achtelfinal-Paarungen treffen Atletico Madrid und Juventus Turin, Manchester United und Paris St. Germain aufeinander. Die weiteren Partien in der ersten K.o.-Runde: Olympique Lyon muss gegen den FC Barcelona ran, AS Rom spielt gegen den FC Porto und Ajax Amsterdam empfängt zunächst Titelverteidiger Real Madrid.

Europa League: Frankfurt gegen Donezk, Bayer gegen Krasnodar

Eintracht Frankfurt spielt im Sechzehntelfinale der Europa League (EL) gegen Schachtar Donezk. Das ergab die Auslosung der Uefa am Montagmittag in Nyon. Bayer Leverkusen trifft auf den FK Krasnodar. Die Hinspiele finden am 14. Februar 2019 statt, die Rückspiele werden eine Woche später ausgetragen.

Die weiteren Partien im Überblick: Viktoria Pilsen – Dinamo Zagreb, Club Brügge – FC Salzburg, Rapid Wien – Inter Mailand, Slavia Prag – KRC Genk, FC Zürich – SSC Neapel, Malmö FF – FC Chelsea, Celtic Glasgow – FC Valencia, Stade Rennes – Real Betis Sevilla, Olympiakos Piräus – Dynamo Kiew, Lazio Rom – FC Sevilla, Fenerbahce Istanbul – Zenit St. Petersburg, Sporting Lissabon – FC Villarreal, BATE Baryssau – FC Arsenal und Galatasaray Istanbul – Benfica Lissabon.