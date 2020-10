In der Uefa Champions League (CL) hat Titelverteidiger FC Bayern München einen tadellosen Auftakt in die Gruppenphase hingelegt.

Die Bayern siegten in ihrem ersten Gruppenspiel am Mittwochabend zu Hause in der Münchener Allianz Arena souverän mit 4:0 gegen den spanischen Top-Klub Atletico Madrid.

Borussia Mönchengladbach hat indes in der Königsklasse einen Dreier am Abend in Italien knapp verpasst. Die Borussia holte in Mailand bei Inter ein 2:2-Unentschieden.