CL-Achtelfinale: Paris und Rom siegen

In der Fußball Champions League (CL) steht Paris St. Germain vor dem Viertelfinal-Einzug. Das Team von Trainer Thomas Tuchel feierte am Dienstagabend einen 2:0-Sieg bei Manchester United. Auch Vorjahreshalbfinalist AS Rom steht mit einem Bein in der nächsten Runde. Die Römer haben zu Hause gegen den FC Porto knapp mit 2:1 gewonnen.

Am Mittwochabend tritt Real Madrid bei Ajax Amsterdam an. Borussia Dortmund ist bei Tottenham Hotspur zu Gast. Der BVB muss ohne die verletzten Marco Reus, Paco Alcacer und Lukasz Piszczek bei den Engländern antreten. Der FC Bayern München und der FC Schalke 04 sind in der nächsten Woche in Liverpool bzw. gegen Manchester City gefordert.