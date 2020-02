CL-Achtelfinale: Heute BVB vs PSG

BVB empfängt heute in der UEFA Champions League PSG. Leipzigs Fußballer sind morgen im CL-Achtelfinale gefordert.

Ab dem heutigen Dienstagabend geht es in der Fußball Champions League ans Eingemachte. Die K.o.-Runde startet mit den Achtelfinal-Spielen. Am Abend trifft Borussia Dortmund im Hinspiel auf Paris Saint-Germain. Das Spiel des BVB gegen PSG wird um 21 Uhr angepfiffen.

Am morgigen Mittwoch bzw. am Dienstag nächster Woche kommt es zu Vergleichen zwischen Bundesliga und der britischen Premier League. Der RB Leipzig gastiert morgen um 21 Uhr bei Totenham Hotspur, der FC Bayern München wird in der kommenden Woche im Hinspiel beim FC Chelsea zu Gast sein.