China antwortet auf Trumps-Strafzölle mit Abgaben auf US-Waren

Handelskrieg nimmt weiter Fahrt auf: China kündigt Strafzölle auf US-Produkte an.

Im Handelskonflikt mit den USA hat China reagiert. Die Volksrepublik will ab 6. Juli mehr als fünfhundert US-Produkte mit Strafzöllen belegen. Darunter unter anderem landwirtschaftliche Güter und Autos. Am selben Tag treten auch die US-Importzölle auf chinesische Güter in Kraft. Auf beiden Seiten geht es um Waren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar.

US-Präsident Donald Trump hatte Mitte der Woche Strafzölle gegen China gebilligt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte indes vor einem Handelskrieg. IWF-Chefin Christine Lagarde sagte, dass die umstrittenen US-Einfuhrzölle und die Reaktionen von China, Kanadas und der EU die Wirtschaft weltweit bedrohen. Die USA müssen gemeinsam mit den betroffenen Ländern am Verhandlungstisch nach Lösungen suchen.