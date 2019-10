Chicago-Marathon: Kenianerin Kosgei läuft Weltrekord

Brigid Kosgei hat in den USA Sportgeschichte geschrieben und in der Marathon-Disziplin einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die Kenianerin gewann am Sonntag den Chicago-Marathon und legte die 42,195 Kilometer in 2:14:04 Stunden.

Die 25-Jährige war damit um 1:21 Minuten schneller als die bisherige Weltrekordhalterin Paula Radcliffe aus Großbritannien. Die Britin legte die Strecke vor gut 16 Jahren in 2:15:25 Stunden zurück.

Zugleich verbesserte Kosgei ihre eigene Bestmarke die sie im Frühjahr in diesem Jahr hinlegte um mehr als vier Minuten. Beim London-Marathon Ende April siegte sie in 2:18:20 Stunden.