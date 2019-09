Champions League startet mit BVB gegen Barca

Flutlicht, Spannung und Europas bester Fußball – am Dienstag startet die UEFA Champions League in eine neue Runde. Mit dabei sind auch die vier Bundesligisten Borussia Dortmund, FC Bayern München, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen.

Der BVB eröffnet die Königsklassen-Spielzeit am Dienstag in Gruppe F zu Hause gegen den FC Barcelona. Anpfiff der Partie gegen Barca ist um 21 Uhr. Das zweite deutsche Dienstagspiel bestreitet zeitgleich in Gruppe G der RB Leipzig bei Benfica Lissabon.

Am Mittwoch müssen dann der FC Bayern und Bayer ran. Die Münchner erwarten zum Start in Gruppe B um 21 Uhr die Mannschaft von Roter Stern Belgrad. Leverkusen empfängt zur gleichen Zeit das Team von Lokomotive Moskau.

Bereits am Dienstag muss in Gruppe E Titelverteidiger FC Liverpool beim SSC Neapel antreten. Ein Knallerspiel gibt es dann am Mittwochabend in Paris: Real Madrid tritt bei Thomas Tuchels Paris St. Germain an.