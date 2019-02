Champions League: Schalke und Juve verlieren

Der FC Schalke 04 hat im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen Manchester City knapp verloren. Die Königsblauen unterlagen am Mittwochabend ManCity mit 2:3. Vor dem Rückspiel in gut drei Wochen in Manchester gibt es damit nur noch wenig Hoffnung für den Bundesligisten auf den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse.

In der Parallel-Begegnung siegte Atletico Madrid gegen Juventus Turin. Die Spanier feierten einen klaren 2:0-Sieg gegen das italienische Team um Superstar Cristiano Ronaldo und haben damit einen großen Schritt in Richtung der Runde der besten Acht gemacht.