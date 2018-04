Champions League: Rom und Liverpool im Halbfinale

Was keiner für möglich hielt ist eingetreten: Der AS Rom hat in der Fußball Champions League im Viertelfinale den FC Barcelona aus dem Wettbewerb geworfen. Nach der 4:1-Hinspiel-Niederlage siegten die Roma am Dienstagabend im Rückspiel verdient mit 3:0. In einem an Spannung und Dramatik nicht zu überbietenden Spiel erzielten Džeko (6.), De Rossi (58.) und Manolas (82.) die Tore für die Italiener, die damit im Halbfinale der Königsklasse stehen.

Im zweiten Spiel des Abends machte der FC Liverpool ebenfalls den Halbfinal-Einzug perfekt. Die „Reds“ siegten bei Manchester City mit 2:1. Jesus traf für ManCity in der 2. Minute. Liverpools Salah (56.) und Firmino (77.) erzielten die Tore für das Klopp-Team. Liverpool hatte das Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Morgen gehen die Viertelfinal-Spiele weiter. Denn spielt der FC Bayern gegen den FC Sevilla um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Juventus Turin gastiert bei Real Madrid.