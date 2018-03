Champions League: Real Madrid und Liverpool weiter

Real Madrid und der FC Liverpool haben das Viertelfinale in der Fußall Champions League erreicht. Real Madrid hat das Duell der Favoriten für sich entschieden. Die Spanier setzten sich im Achtelfinal-Rückspiel-Knaller am Dienstagabend bei Paris St. Germain mit 2:1 durch. Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel stehen die Königlichen in der nächsten Runde.

Weiter ist auch der FC Liverpool. Den Engländern reichte am Dienstag zu Hause ein torloses Unentschieden gegen den FC Porto zum Einzug ins Viertelfinale. Liverpool hatte das Hinspiel im Achtelfinale bei den Portugiesen mit 5:0 gewonnen.

Am Mittwochabend gehen die Achtelfinal-Rückspiele weiter. Tottenham empfängt Juventus Turin. Der FC Basel muss bei Manchester City antreten.